Девушка умерла после обстрела на юго-западе Москвы

СМИ сообщают, что гражданка, которую обстрелял злоумышленник в Москве, скончалась в больнице. Громкое преступление на данный момент расследуется.
Напомним, что девушка подверглась нападению 23 декабря у жилого дома. Злоумышленник несколько раз выстрелил в жертву и скрылся. Мотивом преступления называют ревность, передает Москва 24.
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