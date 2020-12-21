В Норвегию прибыл российский траулер с трупом на борту

Стало известно, что к берегам норвежского города Берген прибыл российский траулер. По данным журналистов, на борту промыслового судна был труп умершего члена экипажа.
Также сообщается, что тех моряков, у которых не обнаружен коронавирус, разместят в местном отеле. При этом судно отчалит только тогда, когда у всех членов экипажа будет отрицательный тест на COVID-19, передает "Царьград".
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