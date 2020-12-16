В Москве участник ДТП избил мужчину и скрылся

В российской столице после аварии произошла драка. Уточняется, что один из участников ДТП избил другого.
Злоумышленник скрылся с места происшествия. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.
В российской столице после аварии произошла драка. Уточняется, что один из участников ДТП избил другого.
Злоумышленник скрылся с места происшествия. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.
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