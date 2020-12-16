В Москве неизвестный убил ножом доставщика еды

Тяжкое преступление было совершено в российской столице. Уточняется, что неизвестный смертельно ранил ножом доставщика еды.
Потерпевший скончался после госпитализации. Сейчас преступника разыскивают правоохранительные органы, передает "Царьград".
Тяжкое преступление было совершено в российской столице. Уточняется, что неизвестный смертельно ранил ножом доставщика еды.
Потерпевший скончался после госпитализации. Сейчас преступника разыскивают правоохранительные органы, передает "Царьград".
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