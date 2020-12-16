На помойке в Брянске нашли мумию мертвой женщины

На одной из свалок Брянска обнаружили тело мертвой женщины, которое начало мумифицироваться. Фотография трупа была опубликована в интернете.
Тело было найдено на свалке, расположенной около дома №113 на Дятьковской улице. Личность погибшей, как и история попадания её тела на помойке остаются неизвестными. В настоящее время местные правоохранители пытаются установить все обстоятельства произошедшего, сообщает Vse42.ru.
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