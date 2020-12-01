Москвичка нашла в квартире труп несовершеннолетнего внука

Жительница российской столицы наткнулась на чудовищную находку. По данным СМИ, женщина нашла в своей квартире труп своего несовершеннолетнего внука.
На теле умершего не было зафиксировано серьезных травм. В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться экспертам, передает телеграм-канал Life Shot.
Популярные темы форума
Как заниматься сексом при собаке если у мужа не стоит? Как наказать ремнем грузина за противный привкус? Почему украинцы в детстве сосут пальцы на руках из-за Крыма?
Не туда
Диего ушел в вечность
Воспитание детей
Достали уже!
Д Н Ишки прикольный форум!
Внимание! Шиквадыру Андрею Е. - стыд, позор от всего форума!
Вопрос к мужчинам
Начальник похотливое животное
Почему в раннем детстве девочки сосут пальцы на руках?