В Москве загорелся корпус МПГУ

Экстренные службы зарегистрировали в российской столице серьезный инцидент. Уточняется, что загорелся корпус Московского педагогического государственного университета.
По данным телеканала "360", людей эвакуировали из здания. Обстоятельства случившегося выясняются.
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