Скончался знаменитый радиоведущий Рубен Акопян

Сегодня сообщество работников медиа было потрясено трагическим известием. В СМИ пишут, что не стало радиоведущего Рубена Акопяна.
Известно, что он умер в Москве, передает телеканал "360". скончался в Москве. Стоит отметить, что Акопян посвятил деятельности на радио четверть века.
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