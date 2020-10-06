В Москве на территории предприятия нашли труп

В центре российской столицы был обнаружен труп мужчины. Уточняется, что тело находилось на территории предприятия.
По данным издания Москва 24, кончина человека не носит криминального характера. Так или иначе, экспертам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
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