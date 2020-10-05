В Киргизии протестующие забросали спецназ коктейлями Молотова

Очевидцы рассказали, как из толпы протестующих в Бишкеке в сторону спецназа Киргизии кто-то бросил коктейль Молотова. Бутылка с зажигательной смесью столкнулась с заграждением и не долетела до правоохранителей, передает "Царьград". Появившееся пламя удалось моментально потушить.
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