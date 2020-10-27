На заводе в Москве полгода лежал труп

В вентиляционной шахте Владыкинского механического завода в Москве нашли труп, передает "Царьград". По предварительным данным, мужчина погиб около полугода назад. Обстоятельства его смерти устанавливают следователи.
В вентиляционной шахте Владыкинского механического завода в Москве нашли труп, передает "Царьград". По предварительным данным, мужчина погиб около полугода назад. Обстоятельства его смерти устанавливают следователи.
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