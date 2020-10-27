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Происшествия

Перестрелка с полицейскими в Чечне: двое погибших

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В результате перестрелки с участием полицейских в чеченском Ачхой-Мартане погибли двое человек. По предварительным данным, еще трое людей получили ранения.

Инцидент произошел возле одного из сельских кафе. Один из погибших был сотрудником правоохранительных органов, другой был гражданским. Причины произошедшего пока неизвестны, но по неподтвержденным данным, конфликт начался со словесной перепалки. Обстоятельства случившегося выясняются, сообщает RT.

Автор: 27 октября 2020, 13:23 Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник

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