Муж финалистки "Битвы экстрасенсов" стал жертвой кражи

Бывший участник "Дома-2" Алексей Гажиенко стал жертвой кражи. Неизвестные похитили у мужа финалистки "Битвы экстрасенсов" Диларам Сапаровой крупную сумму, передает "Комсомольская правда".
Злоумышленники взломали личный кабинет мобильного оператора Гажиенко и установили переадресацию сообщений, после чего украли 400 тысяч рублей с расчетного счета. Пострадавший написал заявление в полицию, уточняет РИА ФАН.
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