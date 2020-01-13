В Москве мужчина обиделся на своего друга и поджег его машину

В Москве задержали злоумышленника, который поджег авто обидчика. Мужчины сначала мирно выпивали вместе в кафе на Бескудниковском бульваре, затем немного повздорили.
Один из парней сильно обиделся и поджег машину своего обидчика. Причина конфликта не ясна, пишет телеграм-канал "Hue". Известно, что злоумышленник уже задержан.
Популярные темы форума
Обратно в ссср!
Что запомнилось хорошего в СССР
Бабищи
Женская сторона развода!Продолжаем!
Обратно в Союз!
Почему красивые несчастливые?
Назад в СССР,пусть это будет другая модель
Ты помнишь свои советские игрушки? Какие они были?
Какой глупец убивает темы нулевым сообщениями?
Третья мировая война будет или нет?