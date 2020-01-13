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Происшествия

Два пассажира Thai Airways скончались во время экстренной посадки

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Пассажирский лайнер следовал из города Джидда в Саудовской Аравии в индонезийский аэропорт Сурабая. Во время полета мужчине и женщине из Индонезии стало плохо, и самолет пришлось экстренно посадить в Бандаранаике на острове Шри-Ланка. 

К моменту приземления оба были мертвы. Симптомы плохого самочувствия и причины смерти пока не раскрываются. Местные правоохранители ведут расследование, сообщает телеканал "360"

Автор: 13 января 2020, 15:22

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