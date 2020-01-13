Мужчина умер возле стен Кремля в Москве

Сотрудник Александровского сада умер возле Кремля. Происшествие случилось накануне, 12 января.
По данным РЕН ТВ, мужчина отдыхал на рабочем месте после обеда. Во время сна у него случился сердечный приступ. Коллеги экстренно вызвали скорую. Прибывшие медики не успели спасти мужчину. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
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