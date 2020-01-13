В Подмосковье рейсовый автобус вспыхнул на остановке

Рейсовый автобус, следовавший из Рузы в Можайск, загорелся на конечной остановке. Пострадавших в результате инцидента нет.
Как передает сайт "Подмосковье сегодня", после высадки пассажиров водитель почувствовал резкий запах гари. При осмотре транспорта он заметил, что из аккумуляторного отсека валит дым.
Мужчина сообщил о случившемся диспетчеру, и тот вызвал спасателей. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание проводки. Ведется проверка.
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