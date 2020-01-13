Под Москвой группа подростков сломала челюсть школьнику

В Подмосковье группа подростков напала на десятилетнего школьника. Конфликт произошел на детской площадке в Подольске.
Мать потерпевшего рассказала, что хулиганы оскорбляли ее ребенка, пытаясь спровоцировать драку. В какой-то момент один из злоумышленников ударил школьника в лицо. Мальчик не смог удержаться на ногах и упал.
У пострадавшего диагностировали перелом нижней части челюсти. В настоящее время правоохранители ищут свидетелей избиения и устанавливают личности преступников, передает сайт "Подмосковье сегодня".
Популярные темы форума
Обратно в ссср!
Бабищи
Что запомнилось хорошего в СССР
Женская сторона развода!Продолжаем!
Обратно в Союз!
Назад в СССР,пусть это будет другая модель
Почему красивые несчастливые?
Ты помнишь свои советские игрушки? Какие они были?
Третья мировая война будет или нет?
Требования к мужчине