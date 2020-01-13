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SSJ-100 вернулся в Шереметьево из-за проблем с двигателем

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Лайнер Sukhoi Superjet-100, направлявшийся из Москвы в Ставрополь, вернулся в Шереметьево. Причиной незапланированной посадки стали проблемы с двигателем, передает ТАСС.

Как уточнили в экстренных службах, после вылета члены экипажа заметили, что у левого двигателя отсутствует внутренняя часть обшивки, и решили вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла в штатном режиме, сообщает телеканал "360".

На борту находился 61 человек. Пострадавших нет. В настоящее время специалисты проводят технический осмотр самолета, уточняет "Вечерняя Москва".

Автор: 13 января 2020, 09:39

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