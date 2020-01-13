SSJ-100 вернулся в Шереметьево из-за проблем с двигателем

Лайнер Sukhoi Superjet-100, направлявшийся из Москвы в Ставрополь, вернулся в Шереметьево. Причиной незапланированной посадки стали проблемы с двигателем, передает ТАСС.
Как уточнили в экстренных службах, после вылета члены экипажа заметили, что у левого двигателя отсутствует внутренняя часть обшивки, и решили вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла в штатном режиме, сообщает телеканал "360".
На борту находился 61 человек. Пострадавших нет. В настоящее время специалисты проводят технический осмотр самолета, уточняет "Вечерняя Москва".
Популярные темы форума
Обратно в ссср!
Не люблю пьяных людей продолжение
Бабищи
Что запомнилось хорошего в СССР
Женская сторона развода!Продолжаем!
Обратно в Союз!
Назад в СССР,пусть это будет другая модель
Почему красивые несчастливые?
Третья мировая война будет или нет?
Требования к мужчине