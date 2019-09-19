Страшные кадры: в Грозном полыхает крупный ТЦ

В четверг, 19 сентября, в торговом центре "Гранд Парк" в Грозном случился пожар. Согласно одной из версий, загорелся магазин, который располагается на первом этаже. Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС по Чечне.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные. К ликвидации возгорания были привлечены 50 человек и 12 единиц техники. Пожару присвоили второй ранг сложности. По предварительной информации, пострадавших и жертв в результате возгорания нет, передает телеканал "360".
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