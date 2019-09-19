В Подмосковье неизвестный повредил более 30 машин

В жилом комплексе "Бутово парк 2" в Московской области неизвестный повредил несколько десятков автомобилей. Владельцы машин написали коллективное заявление в полицию.
Как сообщает сайт "Подмосковье сегодня", за одну ночь злоумышленник исцарапал острым предметом более 30 автомобилей. Действия хулигана попали на камеру видеонаблюдения, установленную на одном из домов. В настоящее время преступника разыскивают правоохранители.
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