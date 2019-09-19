В Ижевске пенсионер совершил дерзкую кражу в магазине

В Ижевске пожилой мужчина обокрал одну из посетительниц магазина. Пенсионер взлома ячейку хранения и похитил пакет с детской обувью и поделками. Об этом сообщает МВД России по Ижевску.
Правоохранителям удалось оперативно задержать правонарушителя. У мужчины изъяли все украденные вещи. Возбуждено уголовное дело. Пенсионеру может грозить до пяти лет лишения свободы, передает ИА "Удмуртия".
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