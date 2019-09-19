Знаменитая порноактриса найдена мертвой в своем доме

Порноактриса Джессика Джеймс была найдена мертвой в своем доме в долине Сан-Фернандо. Подруга нашла ее в бессознательном состоянии.
Прибывшие врачи не смогли спасти девушку, им осталось лишь констатировать смерть. По данным Life, предварительная причина трагедии – остановка сердца.
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