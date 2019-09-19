В Либерии жуткий пожар унес жизни 26 детей

В духовной школе в Либерии пожар унес жизни 28 человек. 26 из погибших – дети. Пламя вспыхнуло в общежитии, примыкающем к мечети. Cпастись удалось лишь двум ученикам и одному преподавателю.
На месте работают экстренные службы. Специалисты выясняют причину ЧП, пишет сайт "Комсомольская правда".
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