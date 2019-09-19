В Москве 10-летний ребенок сломал позвоночник во время квеста

В игровом центре на юге столицы десятилетняя девочка получила травму позвоночника. Об этом сообщил отец ребенка.
ЧП случилось во время празднования дня рождения, который отмечали на квесте. По данным издания "Москва 24", девочка забиралась по канату и упала с двухметровой высоты на бетонный пол. Следователи уточняют обстоятельства произошедшего.
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