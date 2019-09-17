Трое пострадавших: в Японском море напали на российских пограничников

Во вторник, 17 сентября, СМИ сообщили о том, что северокорейские матросы совершили нападение на российских пограничников в Японском море. В результате трое военнослужащих получили ранения.
По предварительной информации, во время проверки были обнаружены две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые осуществляли браконьерскую деятельность. Более 20 членов северокорейского экипажа были задержаны, сообщает Телеграм-канал "Подъем".
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