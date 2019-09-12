Никас Сафронов разбился в ДТП по пути на вечер памяти Вербер

Известный художник Никас Сафронов разбился в ДТП в Московской области по дороге на вечер памяти Аллы Вербер. В его автомобиль Porsche врезался "отвлекшийся" водитель KIA, передает RenTV.
Сам Сафронов рассказал телеканалу, врезавшийся в него водитель отвлекся на телефон. По словам художника, он ехал на вечер памяти "близкой подруги" Вербер вместе с другом, который в результате ДТП получил травму головы. Другие подробности не сообщаются.
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