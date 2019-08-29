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Происшествия

В Москве эвакуировали дом из-за похожего на гранату предмет

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В Северном Чертаново эвакуируют дом. Сообщалось, что существует угроза взрыва устройства, которое нашли в сточной трубе.

Спасатели вывели жильцов здания в Сумском проезде, пишет Telegram-канал Mash. Сначала предполагалось, что в трубе может находиться граната. Однако эксперты установили, что предмет, похожий на гранату, оказался муляжом.

29 августа 2019, 20:59

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