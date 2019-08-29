Умерла звезда сериала "Граф Монте-Кристо"

Умер французский актер Мишель Омон. Он скончался в возрасте 82 лет, пишет издание Le Figaro.
Напомним, что Омон родился в 1936 года в Париже. Российские телезрители могут знать его по комедии "Невезучие" и сериалу "Граф Монте-Кристо".
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