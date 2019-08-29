Известная телеведущая разбилась при попытке установить рекорд

В пустыне Алворда штата Орегон (США) разбилась телеведущая и гонщица Джесси Комбс. Она пыталась побить собственный рекорд скорости, пишет teleprogramma.pro. Подробности гибели 37-летней женщины не раскрываются.
В 2013 году Джесси установила рекорд скорости – 398 миль в час. В этот раз она хотела превзойти себя на сухом дне озера в пустыне. В последнем посте в Instagram Комбс поблагодарила всех за поддержку.
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