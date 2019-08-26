Пьяные охранники устроили драку с таксистами у Шереметьево

На парковке рядом с аэропортом Шереметьево произошла потасовка. Сотрудники охраны повздорили с таксистами.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", двое нападавших мужчин были в состоянии алкогольного опьянения. В результате драки пострадали трое водителей. Также урон был нанесен нескольким автомобилям.
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