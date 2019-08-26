Скончался старейший в России подводник

В Тамбове скончался старейший в России моряк-подводник Юлий Ксюнин. Ему было 105 лет.
Отмечается, что Ксюнин – единственный в мире доживший до столь почтенного возраста подводник. В годы Великой Отечественной войны Юлий Порфирьевич служил на подлодках "Малютка", занимался подготовкой водолазов и кадров для подлодок. После этого он возглавлял в Тамбове областной клуб трудовой и боевой славы, пишет URA.RU.
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