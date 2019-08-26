Российские пограничники задержаны в Литве

Российские пограничники были задержаны в пятницу на территории Литвы. Как передает "Москва 24", россияне зашли на полкилометра, но они утверждают, что сделали это непреднамеренно.
Уже в субботу пограничников вернули российской стороне. В Литве признали, что молодые люди нарушили границу по неопытности. Ранее стало известно, что пограничный отряд по региону Кайнуу Погранохраны Финляндии расследует факт незаконного пересечения российско-финской границы мужчиной с российским гражданством.
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