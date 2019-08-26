Поезд Петербург – Махачкала забросали камнями

Пассажирский поезд Петербург – Махачкала на перегоне Кади-Юрт – Хасавюрт в Грозненском районе Чечни закидали камнями, в результате чего пострадал один человек. ЧП случилось 23 августа, передает телеканал "360".
В РЖД рассказали, что неизвестные повредили три окна в плацкартных вагонах. Один пассажир получил небольшое ранение, но от помощи врачей отказался. В РЖД добавили, что на график движения поездов происшествие не повлияло. Полиция ведет розыск злоумышленников.
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