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Происшествия

Поезд Петербург – Махачкала забросали камнями

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Пассажирский поезд Петербург – Махачкала на перегоне Кади-Юрт – Хасавюрт в Грозненском районе Чечни закидали камнями, в результате чего пострадал один человек. ЧП случилось 23 августа, передает телеканал "360". 

В РЖД рассказали, что неизвестные повредили три окна в плацкартных вагонах. Один пассажир получил небольшое ранение, но от помощи врачей отказался. В РЖД добавили, что на график движения поездов происшествие не повлияло. Полиция ведет розыск злоумышленников.

26 августа 2019, 10:12

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