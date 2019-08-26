В Сибири увеличилась площадь лесных пожаров

В Сибири возобновился рост площади лесных пожаров. По данным ФБУ "Авиалесоохрана", горит около 700 тысяч гектаров леса. Пожарные тушат около 56,08 тысячи гектаров – остальные районы труднодоступны.
За прошедшие сутки было ликвидировано 55 очагов на площади 2,9 тысячи гектаров. Наибольшая площадь пожаров, которые поддаются тушению, в Красноярском крае – 47 возгораний на землях лесного фонда площадью 25,6 тысячи гектаров. Общая площадь пожаров в регионе за выходные сократилась почти на 14 тысяч гектаров – до 301 919 гектаров, передает телеканал "360".
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