В Подмосковье рысь сбежала из цирка и напала на человека

В Верее дикая рысь сбежала из цирка во время бури и несколько дней скрывалась на окраине города. Животное забралось на территорию одного из дачных домов и напало на местного жителя. Мужчина получил серьезные травмы, передает сайт "Подмосковье сегодня".
Специалистам уже удалось поймать рысь и вернуть владельцам. Информацию подтвердили в МВД. Как отметил член Общественной палаты МО Андрей Губанов, инцидент случился при "форс-мажорных обстоятельствах", так что хозяева животного не несут полной ответственности. Он добавил, что пострадавшие могут обратиться в суд.
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