ФСБ России задержала шпиона

Сотрудники ФСБ России задержали некого Александра Воробьева, подозреваемого в государственной измене. Подробности засекречены, пишет "Царьград" со ссылкой на релиз ведомства.

В сообщении спецслужб не указываются ни должность, ни регалии фигуранта. Уточняется, что он имеет российское гражданство. Спецоперация прошла еще 4 июля, дело было возбуждено ранее. В ФСБ отметили, что следственные действия продолжаются, сообщает НСН.