Чайка похитила собаку средь бела дня

В городе Пейнтон на юго-западе Великобритании чайка похитила собаку чихуахуа. Местонахождение животного пока не известно.
Собака гуляла в саду, когда ее схватила птица. Рядом находился возлюбленный хозяйки, однако он не успел спасти животное, пишет "Экспресс газета".
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