Под Москвой мужчина открыл стрельбу по соседям после ссоры

В Подмосковье мужчина выстрелил в соседей после ссоры. Стрельба из травматического пистолета случилась в поселке Мартыновское в Ступинском районе.
В результате ЧП два человека получили травмы, еще одного пострадавшего пришлось госпитализировать. Стрелявшего уже опознали и нашли, пишет Telegram-канал Mash.
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