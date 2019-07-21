В Москве у безработного мужчины отняли рюкзак с 5 миллионами

В Москве, на улице Академика Королева двое неизвестных отняли у мужчины рюкзак, в котором находились принадлежащие ему 4,85 миллиона рублей. Злоумышленники брызнули неработающему мужчине 1984 года рождения в лицо из баллончика с неустановленной жидкостью.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пишет РБК. Ранее полиция задержала в Санкт-Петербурге мужчину, который похитил из салона сотовой связи в Москве более 190 телефонов.
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