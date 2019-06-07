Задержан восьмой фигурант дела об убийстве спецназовца-героя

Правоохранители задержали восьмого фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следствие.
24-летний ветеран военных действий в Сирии погиб в ночь на 1 июня в красногорском Путилково, вступившись за двух парней, которых забивала толпа. Никита отвлек внимание на себя, выстрелив из газового пистолета. В результате, сначала его жестоко избили, а затем один из нападавших ударил его ножом в сердце. В четверг 6 июня на Митинском кладбище Белянкина похоронили.
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