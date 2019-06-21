По стопам Алибасова: житель Подмосковья попал в больницу после отравления "Кротом"

В Одинцовском районе Подмосковья мужчина попал в реанимацию после того, как выпил средство для очистки труб "Крот". Врачи описывают его состояние как тяжелое.
Инцидент случился 16 июня в деревне Жуковка. Как рассказала супруга пострадавшего, мужчина перепутал бутылку с химической жидкостью с лимонадом. "Забежал домой весь в поту, сказал, что теряет сознание, попросил срочно вызвать скорую", – цитирует женщину "Комсомольская правда".
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