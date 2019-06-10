В Москве разгромили редакцию журнала "Сноб"

Главный редактор журнала "Сноб" Ксения Чудинова рассказала о разгроме помещения издания в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. По ее словам, туда проник неизвестный. На месте работает криминалист.

Точных данных об ущербе еще нет. Чудинова отметила, что в редакции сломана вся техника, а журналистов не пускают внутрь. Информации от правоохранительных органов по поводу инцидента пока не поступало.