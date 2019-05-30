Вологжанин насмерть забил соседа штакетником

В Великоустюгском районе Вологодской области правоохранители задержали 25-летнего мужчину по подозрению в убийстве 47-летнего соседа. Об этом сообщает FlashNord со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.
В ведомстве рассказали, что тело обнаружили прямо на проезжей части возле жилого дома в деревне Горбачево. По предварительной версии, конфликт между мужчинами перерос в драку – подозреваемый схватил штакетник и начал избивать соседа. Решается вопрос об аресте задержанного.
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