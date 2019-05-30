Airbus A320 совершил аварийную посадку в Шереметьево из-за сигареты

Вернувшийся в аэропорт вылета – Шереметьево, Airbus A320 совершил экстренную посадку из-за сигареты. Самолет вылетел из Москвы в Грозный, но когда сработала пожарная сигнализация, экипаж принял решение вернуться. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Версию о закурившем на борту пассажире озвучил Султан Гамбулатов, гендиректор авиакомпании "Вайнахавиа", которой принадлежит борт. Причем он подчеркнул, что сигнализация могла сработать и от электронной сигареты. Техническая служба после посадки борта никаких проблем с судном не выявила.
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