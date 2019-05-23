Дебошир развернул самолет в Москву и умер на борту

В Домодедово вернулся самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс в Симферополь. Экипаж принял такое решение спустя 38 минут после взлета из-за дебошира на борту, передает телеканал "360".
К моменту посадки лайнера на полосе дежурили врачи и правоохранители. Это было сделано по запросу командира судна. Но реанимационные мероприятия результата не дали – мужчина умер. Подробности произошедшего на борту пока не раскрываются.
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