Кошмар в Италии: россияне разбились в страшном ДТП (видео)
Пострадали десять российских туристов, сообщают в посольстве России в Италии. Всего в автобусе находились около 60 человек. Точное число раненых уточняется.
Incidente #Monteriggioni, un morto per ribaltamento bus turistico sulla #Autopalio. Le immagini del bus finito nella scarpata. Il raccordo autostradale Siena-Firenze è provvisoriamente chiuso in direzione Siena, con uscita obbligatoria allo svincolo di Monteriggioni. @TgrRai pic.twitter.com/bB83pVXpma— Tgr Rai Toscana (@TgrRaiToscana) 22 мая 2019 г.
ДТП произошло утром 22 мая на трассе Сиена – Флоренция. Автобус съехал с дороги и опрокинулся недалеко от города Бадессе. Местные власти оценивают аварию с участием российских туристов как "очень серьезную". Из 60 находившихся в автобусе туристов большинство – русские.
#Incidente #Monteriggioni soccorritori al lavoro sul bus turistico finito in una scarpata, @emergenzavvf hanno estratto le ultime 3 persone incastrate all'interno del mezzo ora affidate al 118. Bilancio provvisorio un morto e diversi feriti @TgrRai pic.twitter.com/91O4sRCuTN— Tgr Rai Toscana (@TgrRaiToscana) 22 мая 2019 г.
Движение по магистрали временно перекрыто. На место ЧП с российскими туристами отправился медицинский вертолет. Транспортное средство пытаются вытащить с помощью крана, передает телеканал "360".
Бывший супруг никак не может успокоиться
Шоумен удивил зрителей выбором героев программы
Состояние артиста резко ухудшилось
Татьяна Брухунова оказалась роковой женщиной
Популярные темы форума
Мой мужчина меня бьет
Бессонница. Как быть?
Голосование на <ГОЛОС ДЕТИ> анулировали
2 года без секса
Не получаю удовлетворения
Увеличила губы,а он меня бросил
Верите ли вы в привороты?
Ваше мнение о персонажах, выискивающих ашыппки в чужих постах.
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Жить вместе до брака
Моя девушка - крокодил. И бьет меня.
Дочь ушла из дома
Как вам Евровидение 2019?
Во всем виноваты евреи!
Боюсь одиночества
Замуж за иностранца
Мой муж гинеколог
Сын занимается рекетом,он в 7 классе
Очень хочу мальчика
Народ, как думаете, куда доходсивее посылать, "В" тли "ГА"?
Она ушла к моему другу
Не родись красивой, а родись счастливой
Тарасов передарил машину Бузовой
Хочу вернуть старые отношения
Первый размер груди
Стрижка налысо для женищны
Шоу бизнес
Муж изменят с племянником
Совместимость Телец и Водолей
Волочоква снова пьет