Олимпийская чемпионка погибла в жуткой аварии

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту в составе сборной СССР Клара Гусева погибла в ДТП. 82-летнюю женщину сбил автомобиль, передает "Р-Спорт".
Коллеги по цеху выразили соболезнования родным и близким Гусевой. О дате и месте прощания со спортсменкой пока не сообщается.
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