Российские туристы попали в страшное ДТП с автобусом в Италии

Туристический автобус попал в ДТП в провинции Сиена в Италии, сообщает RT со ссылкой на посольство России в стране. По предварительным данным, пострадали десять россиян, один человек погиб. Информация уточняется.
По сведениям местных СМИ, автобус перевернулся, сойдя с трассы. В салоне находились около 60 человек.
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