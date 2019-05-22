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Происшествия

Российские туристы попали в страшное ДТП с автобусом в Италии

прочитано 1596 раз

Туристический автобус попал в ДТП в провинции Сиена в Италии, сообщает RT со ссылкой на посольство России в стране. По предварительным данным, пострадали десять россиян, один человек погиб. Информация уточняется.

По сведениям местных СМИ, автобус перевернулся, сойдя с трассы. В салоне находились около 60 человек.



22 мая 2019, 12:39

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