В "Сколково" разлился бром

В одной из лабораторий технопарка "Сколково" произошла утечка брома. По предварительным данным, пострадали два человека, пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на Telegram-канал 112. В МЧС Московской области заявили, что сообщений об утечке не получали.
По данным СМИ, на месте случившегося работают экстренные службы. Другие подробности пока не известны.
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